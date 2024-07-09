"Можно сколько угодно говорить об амбициях "Спартака" выиграть чемпионат, но если вы отпускаете одного из лучших своих игроков к прямому конкуренту, то о чем это говорит? Тут и без слов все понятно. Можно ли назвать трансферную политику клуба неудачной? Ну каких-то явных успехов точно нет. Угальде, возможно, еще проявит себя. Но не факт. Не желаю зла "Спартаку". Пусть они купят лучших молодых игроков мира и навяжут борьбу "Зениту" - только рад буду", - сказал Мостовой.
В это летнее трансферное окно московский "Спартак" купил из испанского "Реала Бетиса" 32-летнего бразильского нападающего Виллиана Жозе. В прошлом сезоне бразилец забил 14 голов и сделал шесть голевых передач в 43 матчах во всех турнирах. В чемпионате Испании помимо "Бетиса" Жозе выступал за "Реал Сосьедад", мадридский "Реал" и "Лас-Пальмас", а также играл на правах аренды в АПЛ в составе "Вулверхэмптома".
Прошедшей зимой красно-белые купили за 13 миллионов евро костариканского форварда "Торино" Манфреда Угальде. За вторую половину сезона 2023-24 22-летний форвард забил один гол в Кубке Росси, в рамках РПЛ забитыми мячами пока не отличился. По информации СМИ, "Спартак" может покинуть 27-летний нападающий Александр Соболев, его этим летом хочет купить петербургский "Зенит".
Источник: "РБ Спорт"
Мостовой: пусть "Спартак" купит лучших молодых игроков мира и навяжет борьбу "Зениту"
Бывший игрок "Спартака" Александра Мостовой оценил трансферную политику московского клуба.
Фото: РИА Новости