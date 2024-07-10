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Спортивный директор "Химок" Мамедов высказался о возможном трансфере Георгия Джикии

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Спортивный директор "Химок" Анар Мамедов высказался о возможном подписании Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"
"Мы были бы рады его видеть в нашем клубе. Но на данный момент переговоров не ведется", - цитирует Мамедова "СЭ".

Напомним, что Георгий Джикия покинул московский "Спартак" на правах свободного агента. В завершившемся сезоне центральный защитник провёл за красно-белых во всех турнирах 12 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 3,5 миллионов евро. Сообщалось, что в услугах игрока заинтересованы турецкие клубы и махачкалинское "Динамо".

Химки Георгий Джикия Российские трансферы Спартак
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