"Мы были бы рады его видеть в нашем клубе. Но на данный момент переговоров не ведется", - цитирует Мамедова "СЭ".
Напомним, что Георгий Джикия покинул московский "Спартак" на правах свободного агента. В завершившемся сезоне центральный защитник провёл за красно-белых во всех турнирах 12 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 3,5 миллионов евро. Сообщалось, что в услугах игрока заинтересованы турецкие клубы и махачкалинское "Динамо".
Спортивный директор "Химок" Мамедов высказался о возможном трансфере Георгия Джикии
Спортивный директор "Химок" Анар Мамедов высказался о возможном подписании Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"