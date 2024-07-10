"Дан думает, что переход в "Пари НН" отличный вызов для него. Поэтому игрок заключил контракт на три сезона", - цитирует Нимни Sport24.
Напомним, что вчера, 9-го июля, "Пари НН" объявил о трансфере полузащитника греческого "Крита" Дана Глейзера - сообщалось, что сумма сделки составила 100 тысяч евро. В завершившемся сезоне полузащитник провёл за греческий клуб во всех турнирах 27 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 1 миллион евро.
На счету Дана Глейзера 21 матч за национальную команду Израиля и одна результативная передача.
Агент новичка "Пари НН" Глейзера: Дан думает, что переход в "Пари НН" отличный вызов для него
Футбольный агент Ави Нимни, представляющий интересы новичка "Пари НН" Дана Глейзера, высказался о переходе своего клиента в нижегородский клуб.
Фото: ФК "Пари НН"