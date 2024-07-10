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Жирков: в ЦСКА играл за эмблему, в "Зените" - за город и болельщиков

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Бывший защитник ЦСКА и "Зенита" Юрий Жирков рассказал о периодах своей карьере в армейском клубе и за сине-бело-голубых.
Фото: РИА Новости
"Играл ли я за эмблему? Да, в ЦСКА у нас все играли за эмблему. За стрелку в "Зените"? Когда перешел в "Зенит", играл за город и болельщиков. Мой переход был воспринят так себе, были небольшие прения - болельщики освистывали, но потом все стало нормально", - сказал Жирков.

Юрий Жирков защищал цвета ЦСКА с 2004 по 2009 год, вместе с "армейцами" он выиграл Кубок УЕФА, дважды становился золотым призером чемпионата России, столько же раз выигрывал серебряные медали и один раз бронзовые. В "Зените" Жирков играл с 2016 по 2021 год, трижды становился чемпионом России. Многократный обладатель Кубка и Суперкубка страны.

Источник: "РБ Спорт"

Зенит ЦСКА Юрий Жирков
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