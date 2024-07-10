Как сообщает пресс-служба "Торпедо", Аршак Корян стал игроком московского клуба.
В минувшем сезоне правый вингер провел за "Химки" 25 игр в Первой лиге, отметился 4 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Ранее футболист выступал за такие команды как "Алания", "Оренбург", "Витесс" и "Локомотив".
Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 400 тысяч евро.
Корян перешел из "Химок" в "Торпедо"
Полузащитник "Химок" Аршак Корян перешел в московское "Торпедо".
Фото: ФК "Химки"