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Корян перешел из "Химок" в "Торпедо"

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Полузащитник "Химок" Аршак Корян перешел в московское "Торпедо".
Фото: ФК "Химки"
Как сообщает пресс-служба "Торпедо", Аршак Корян стал игроком московского клуба.

В минувшем сезоне правый вингер провел за "Химки" 25 игр в Первой лиге, отметился 4 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Ранее футболист выступал за такие команды как "Алания", "Оренбург", "Витесс" и "Локомотив".

Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 400 тысяч евро.

Торпедо Химки Российские трансферы
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