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Петров: "Балтику" можно назвать топ-клубом РПЛ

Полузащитник "Балтики" Максим Петров высказался о целях команды на сезон.
Фото: ФК "Балтика"
По словам Петрова, "Балтика" хочет побить рекорд прошлого сезона.

- Цель для нас — это забраться как можно выше. Хотим побить рекорд прошлого сезона.
Считаю, что "Балтику" можно назвать топ-клубом РПЛ. Но, наверное, пока рановато. Мы к этому стремимся, - приводит слова Петрова "СЭ".

По итогам сезона-2025/26 калининградская "Балтика" заняла шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а также дошла до 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

После шести сыгранных туров команда Андрея Талалаева располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с десятью набранными очками в своем активе.

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