Петров: "Балтику" можно назвать топ-клубом РПЛ

Полузащитник "Балтики" Максим Петров высказался о целях команды на сезон.

Фото: ФК "Балтика"

Считаю, что "Балтику" можно назвать топ-клубом РПЛ. Но, наверное, пока рановато. Мы к этому стремимся, - приводит слова Петрова "СЭ"

По словам Петрова, "Балтика" хочет побить рекорд прошлого сезона.- Цель для нас — это забраться как можно выше. Хотим побить рекорд прошлого сезона.По итогам сезона-2025/26 калининградская "Балтика" заняла шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а также дошла до 1/4 финала Пути регионов Кубка России.После шести сыгранных туров команда Андрея Талалаева располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с десятью набранными очками в своем активе.