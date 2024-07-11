- У "Крыльев Советов" был интерес к Таварешу. Насколько я знаю, у него достаточно высокие условия в "Спартаке", и сам футболист, в первую очередь, рассматривает переход в Португалию. Если у Тавареша не срастётся с возвращением на родину, и у "Крыльев" больше не будет никаких вариантов, то мы вернемся к этому вопросу. Теоретически, переход Тавареша в Самару ещё возможен. Если сам футболист захочет перейти в "Крылья", то мы сможем вернуться к этому варианту, - передаёт слова Андреева Sport24.
Ранее появилась информация о трансферном интересе самарских "Крыльев Советов" к 23-летнему португальскому фланговому защитнику московского "Спартака" Томашу Таварешу. Также появлялись сведения о планах красно-белых отдать футболиста в аренду, при этом сообщалось, что сам игрок предпочёл бы выступать в одном из португальских клубов.
В сезоне-2023/2024 Тавареш пропустил длительный период из-за восстановления после разрыва крестообразной связки и сыграл за "Спартак" 102 минуты в 4 матчах во всех турнирах.
Вадим Андреев: если Тавареш захочет перейти из "Спартака" в "Крылья Советов", мы сможем вернуться к этому варианту
Генеральный директор "Крыльев Советов" Вадим Андреев прокомментировал возможность перехода флангового защитника "Спартака" Томаша Тавареша в самарский клуб.
Фото: ФК "Спартак"