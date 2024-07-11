"В "Спартаке" сформирован капитанский совет, в который входят Роман Зобнин, Александр Максименко, Срджан Бабич и Кристофер Мартинс. Кто будет капитаном команды в первых турах, пока не знаю", - цитирует Малышева Sport24.
Напомним, что по окончании сезона-2023/2024 московский "Спартак" на правах свободного агента покинул центральный защитник Георгий Джикия, который был капитаном команды. По итогам завершившегося сезона красно-белые заняли пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти матчах 50 очков, а также вылетели в финале Пути регионов Кубка России, уступив калининградской "Балтике" (0:1). Новым главным тренером команды был назначен сербский специалист Деян Станкович, ранее работавший в "Ференцвароше" и "Црвене Звезде".
Гендир "Спартака" Малышев: в команде сформирован капитанский совет, в который входят четыре игрока
Генеральный директор московского "Спартака" Олег Малышев рассказал, что в команде был сформирован "капитанский совет".
Фото: ФК "Спартак"