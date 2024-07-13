"Я не знаю, что с Лещуком, будто человек не учится. Не знаю, какой сложности удар был сегодня, но это "привоз" железобетонный. Я не понимаю вратарей, которые отбивают перед собой. Почему не отбить в сторону? Тогда никто не сможет добить", - сказал Корнеев в эфире "Матч ТВ".
Вчера, 12-го июля, московское "Динамо" на своём поле одержало победу над "Спартаком" в товарищеском матче (1:1, 5:4 - пен.). Игорь Лещук вышел на поле во втором тайме, заменив Андрея Лунёва, и допустил результативную ошибку, отбив мяч перед собой, после чего Никита Чернов сравнял счёт в матче.
В прошлом сезоне голкипер провёл за бело-голубых во всех турнирах 20 матчей, пропустил 29 мячей и сохранил свои ворота в неприкосновенности в шести встречах. Рыночная стоимость 28-летнего вратаря, согласно версии портала Transfermarkt, составляет 600 тысяч евро. Напомним, что в летнее трансферное окно бело-голубые подписали на правах свободного агента вратаря Андрея Лунёва, который в прошлом сезоне выступал за азербайджанский "Карабах".
Корнеев - об игре Лещука в матче со "Спартаком": "привоз" железобетонный
Бывший спортивный директор "Локомотива" Игорь Корнеев высказался об игре голкипера "Динамо" Игоря Лещука в матче со "Спартаком".
Фото: ФК "Динамо"