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Смородская: на одном желании победу не получишь, "Краснодару" нужно придумать, как нейтрализовать бразильцев "Зенита"

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Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась своими ожиданиями от матча за Суперкубок России между "Зенитом" и "Краснодаром".
Фото: ФК "Локомотив"
"Я думаю, что "Зенит" является фаворитом в Суперкубке России, учитывая проблемы с составом у "Краснодара". На одном желании победу не получишь, нужно очень много компонентов, чтобы выиграть. Нужно придумать, как играть и нейтрализовать бразильцев у "Зенита". А "Краснодар" с этим не справится", - цитирует Смородскую "Чемпионат".

Сегодня, 13-го июля, петербургский "Зенит" сыграет с "Краснодаром" в матче за Суперкубок России - встреча состоится в 20:30 по московскому времени на "Волгоград Арене". По итогам прошлого сезона команда Сергея Семака стала чемпионом России в шестой раз кряду, а также завоевала Кубок страны, одержав победу в Суперфинале турнира над калининградской "Балтикой" со счётом 2:1.

"Краснодар" расположился на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата и отстал от чемпионского "Зенита" на одно очко. В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 сине-бело-голубые сыграют на выезде с "Крыльями Советов", а "быки" отправятся на выезд к грозненскому "Ахмату".

Суперкубок России Зенит Краснодар Ольга Смородская
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