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Председатель совета директоров "Динамо": не считаю "Зенит" безусловным чемпионом России

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Председатель совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин высказался о конкуренции с "Зенитом".
Фото: ФК "Динамо"
"Не слышал заявлений, что у "Зенита" нет конкурентов. Если они есть, не могу с ними согласиться. В прошлом сезоне мы достаточно успешно играли наши очные встречи с "Зенитом". Не считаю ли я безусловным чемпионом ещё до старта "Зенит"? Нет", - цитирует Гафина "РБ Спорт".

По итогам сезона-2023/2024 петербургский "Зенит" стал чемпионом России в шестой раз подряд, также сине-бело-голубым удалось завоевать Кубок страны - в Суперфинале турнира команда одержала победу над калининградской "Балтикой" со счётом 2:1.

Московское "Динамо" в заключительном туре РПЛ уступило на выезде "Краснодару" со счётом 0:1, а подопечные Сергея Семака одержали домашнюю победу над "Ростовом" (2:1). Благодаря этому петербуржцы стали чемпионами, а бело-голубые отстали от "Зенита" на одно очко и заняли третье место.

Динамо Дмитрий Гафин Зенит
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