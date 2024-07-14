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Олусегун: надоели победы "Зенита"

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Игрок "Краснодара" Олакунле Олусегун высказался по поводу матча против "Зенита" в рамках Суперкубка России.
Фото: ФК "Краснодар"
"Победы "Зенита" не надоедают? На самом деле надоело уже. Плоховато. Мы находимся в одной лиге с "Зенитом", однако в основном только они выигрывают", - цитирует слова Оласегуна "СЭ".

Нигерийский нападающий выступает за "Краснодар" с 2022 года. За это время футболист провел 73 матча в составе "быков", забил 9 мячей и отдал 8 голевых передач. Ранее выступал за датский клуб "Фремад Амагер".

Напомним, что "Зенит" в 5 раз подряд стал обладателем Суперкубка России. Петербуржцы победили "Краснодар" со счетом 4:2.

Чемпионат России-23/24 стартует 20 июля. "Зенит" начнет защиту титула матчем против "Крыльев Советов", а "Краснодар" сыграет в гостях против "Ахмата".

Олакунле Олусегун Зенит Чемпионат России ПЛ
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