"Победы "Зенита" не надоедают? На самом деле надоело уже. Плоховато. Мы находимся в одной лиге с "Зенитом", однако в основном только они выигрывают", - цитирует слова Оласегуна "СЭ".
Нигерийский нападающий выступает за "Краснодар" с 2022 года. За это время футболист провел 73 матча в составе "быков", забил 9 мячей и отдал 8 голевых передач. Ранее выступал за датский клуб "Фремад Амагер".
Напомним, что "Зенит" в 5 раз подряд стал обладателем Суперкубка России. Петербуржцы победили "Краснодар" со счетом 4:2.
Чемпионат России-23/24 стартует 20 июля. "Зенит" начнет защиту титула матчем против "Крыльев Советов", а "Краснодар" сыграет в гостях против "Ахмата".
Олусегун: надоели победы "Зенита"
Игрок "Краснодара" Олакунле Олусегун высказался по поводу матча против "Зенита" в рамках Суперкубка России.
Фото: ФК "Краснодар"