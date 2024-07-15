Григорьянц заявил, что фанаты петербургского клуба бросались посторонними предметами в сторону поля и использовали пиротехнику. В действиях фан-сектора "Краснодара" КДК усмотрел одно нарушение - демонстрацию несогласованного баннера.
Встреча за Суперкубок сезона-2024/25 прошла в Волгограде, "Зенит" одержал победу над "Краснодаром" со счетом 4:2. В составе сине-бело-голубых дублем отметился новичок команды Максим Глушенков, еще два мяча забили Родригао и Вендел. За краснодарский клуб голы на счету Никиты Кривцова и Фёдора Смолова.
Источник: "Спорт-Экспресс"
КДК накажет "Зенит" и "Краснодар" за поведение болельщиков на матче за Суперкубок
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц рассказал о нарушениях, которые были допущены болельщиками на матче за Суперкубок России между "Зенитом" и "Краснодаром".
Фото: ФК "Зенит"