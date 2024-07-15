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КДК накажет "Зенит" и "Краснодар" за поведение болельщиков на матче за Суперкубок

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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц рассказал о нарушениях, которые были допущены болельщиками на матче за Суперкубок России между "Зенитом" и "Краснодаром".
Фото: ФК "Зенит"
Григорьянц заявил, что фанаты петербургского клуба бросались посторонними предметами в сторону поля и использовали пиротехнику. В действиях фан-сектора "Краснодара" КДК усмотрел одно нарушение - демонстрацию несогласованного баннера.

Встреча за Суперкубок сезона-2024/25 прошла в Волгограде, "Зенит" одержал победу над "Краснодаром" со счетом 4:2. В составе сине-бело-голубых дублем отметился новичок команды Максим Глушенков, еще два мяча забили Родригао и Вендел. За краснодарский клуб голы на счету Никиты Кривцова и Фёдора Смолова.

Источник: "Спорт-Экспресс"

Зенит Краснодар КДК РФС
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