Матчи Скрыть

В "Оренбурге" отреагировали на информацию о возможной покупке чилийского защитника Моралеса

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал информацию о возможном трансфере защитника "Универсидад де Чили" Марсело Моралеса.
Фото: Getty Images
"Много к кому есть интерес, в том числе к нему. Но финансовых возможностей провести этот трансфер нет", - приводит слова Андреева "Матч ТВ".

Ранее сообщалось о том, что "Оренбург" сделал предложение в размере около 1,2 миллиона евро за левого защитника "Универсидад де Чили" Марсело Моралеса.

Нынешний контракт футболиста с клубом истекает в конце этого года. В минувшем сезоне 21-летний игрок провел за чилийскую команду 18 матчей и записал на свой счет один забитый гол и три результативные передачи.

Дмитрий Андреев Оренбург Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится