"Много к кому есть интерес, в том числе к нему. Но финансовых возможностей провести этот трансфер нет", - приводит слова Андреева "Матч ТВ".
Ранее сообщалось о том, что "Оренбург" сделал предложение в размере около 1,2 миллиона евро за левого защитника "Универсидад де Чили" Марсело Моралеса.
Нынешний контракт футболиста с клубом истекает в конце этого года. В минувшем сезоне 21-летний игрок провел за чилийскую команду 18 матчей и записал на свой счет один забитый гол и три результативные передачи.
В "Оренбурге" отреагировали на информацию о возможной покупке чилийского защитника Моралеса
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал информацию о возможном трансфере защитника "Универсидад де Чили" Марсело Моралеса.
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