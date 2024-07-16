"В нашем чемпионате тоже есть один лучший бомбардир - Кассьерра. Но он не силовой нападающий - просто форвард. И умеет забивать. Но Кассьерру очень хорошо обслуживают - потрясающие "официанты" вокруг! И они ему такие подают блюда, что ему только остаётся взять ложку и съесть их", - обратил внимание Орлов.
Колумбийский форвард в прошлом сезоне забил 24 гола в 34 матчах во всех турнирах. Большинство мячей были забиты в рамках Российской Премьер-Лиги - 21, 27-летний Кассьерра стал лучшим бомбардиром лиги. Отметим, что колумбиец оформил пента-трик в матче 29-го тура с грозненским "Ахматом" (5:1). К голам Матео добавил еще семь голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 11 миллионов евро.
Источник: "Чемпионат"
Орлов: Кассьерра умеет забивать, но его очень хорошо обслуживают потрясающие "официанты"
Футбольный комментатор и болельщик "Зенита" Геннадий Орлов оценил игру нападающего сине-бело-голубых Матео Кассьерры.
Фото: ФК "Зенит"