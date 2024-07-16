"Никаких решений по новым покупкам в настоящее время нет. Продолжим в этом направлении анализ и работу", - цитирует Илюхину "СЭ".
В летнее трансферное окно петербургский "Зенит" приобрёл голкипера "Балтики" Евгения Латышонка, защитников Юрия Горшкова из "Крыльев Советов" и Сергея Волкова из "Краснодара", а также нападающего "Локомотива" Максима Глушенкова. Сообщалось, что петербуржцы могут приобрести полузащитника "Бешикташа" Жедсона Фернандеша за 18 миллионов евро, а также полузащитника "Торино" Ивана Илича.
Председатель совета директоров "Зенита" Илюхина: никаких решений по новым покупкам сейчас нет
Председатель совета директоров "Зенита" Елена Илюхина высказалась о трансферной компании клуба.
Фото: ФК "Зенит"