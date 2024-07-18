"Спартак" может хорошо начать сезон, а может и нет. Понимаете, сейчас в этом клубе есть если не феномен, то данность: он может сыграть, как угодно. У меня нет какой-то уверенности, что "Спартак" сейчас приедет в Оренбург и одержит победу", - сказал Кечинов.
На старте прошлого сезона красно-белые одержали три победы. В итоговой таблице Российской Премьер-Лиги "Спартак" занял пятое место, набрав 50 очков. По ходу чемпионата с поста главного тренера был уволен испанский специалист Гильермо Абаскаль, в предстоящем розыгрыше РПЛ командой будет руководить серб Деян Станкович.
Первый матч чемпионата спартаковцы проведут в гостях с "Оренбургом" 21 июля на стадионе "Газовик", стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Встречу рассудит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. В сезоне 2023/24 "Спартак" не смог забить в Оренбурге, игра завершилась вничью 0:0. На домашнем стадионе красно-белые одержали победу со счетом 3:2.
Источник: "Спорт -Экспресс"
Кечинов: нет уверенности, что "Спартак" сейчас приедет в Оренбург и одержит победу
Бывший игрок "Спартака" Валерий Кечинов поделился ожиданиями от игры красно-белых с "Оренбургом" в первом туре нового сезона РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"