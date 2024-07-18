Агент Николая Заболотного высказался об интересе "Спартака" к игроку

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Футбольный агент Антон Синьков, представляющий интересы российского вратаря Николая Заболотного, высказался об интересе московского "Спартака" к клиенту.
Фото: ФК "Спартак"
"Насколько я знаю, "Спартак" действительно мониторил рынок. Как я понимаю, свой выбор они сделали не в пользу Николая, и скоро все озвучат", - цитирует слова агента "РБ Спорт".

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что "Спартак" ищет опытного третьего вратаря в команду. Сообщалось об интересе московского клуба к Добвне, Крицюку и Заболотному.

Последним клубом российского вратаря является "Сочи", в составе которого он провел 88 матчей, 25 из которых отстоял на "ноль". Также он выступал в системе московского "Спартака".

Трансферная стоимость Николая Заболотного оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 250 тысяч евро.

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