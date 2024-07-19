"Виллиан – это качественный игрок. Но я никак не пойму, почему с возможностями "Спартака" они подписывают игрока, которому скоро исполнится 33 года? Зачем тогда Амарал и руководство всем рассказывает о какой-то стратегии развития "Спартака", покупки игроков и их продажи в будущем? Не понимаю!" – приводит слова Корнеева Metaratings.
1 июля московский "Спартак" объявил о подписании контракта с бразильским нападающим Виллианом Жозе. Соглашение между игроком и футболистом рассчитано до 30 июня 2026 года. По сообщениям СМИ, сумма компенсации составила 2 млн евро, при этом рыночная стоимость нападающего, согласно данным интернет-портала Transfermarket, составляет 5 млн евро.
Последним клубом бразильца был испанский "Бетис", за который в минувшем сезоне за 43 игры он заработал 14+6 по системе "гол+пас".
Корнеев - о трансфере Виллиана Жозе: почему "Спартак" подписывает игрока, которому скоро 33 года?
Футбольный тренер и функционер Игорь Корнеев поделился своим мнением о трансферной политике московского "Спартака" в это межсезонье.
Фото: ФК "Спартак"