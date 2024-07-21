"Для ответа на этот вопрос [состоится переходи или нет] есть ещё 40 дней. Не соответствует действительности [публикация La Repubblica]. Нет ничего кроме спортивных и финансовых факторов и условий", - заявил Медведев.
Ранее издание Sportal со ссылкой на итальянскую газету La Repubblica сообщило, что переход 23-летнего сербского полузащитника "Торино" Ивана Илича в петербургский "Зенит" находится на грани срыва из-за якобы позиции правительства России.
В прошлом сезоне хавбек провел за туринцев 48 игр, в которых отличился шестью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Илич в составе сборной Сербии выступал на прошедшем в июне-июле чемпионате Европы, на турнире он принял участие в трех матчах и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
Источник: РБК
В "Зените" опровергли информацию о срыве трансфера Илича по причине позиции властей
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев опроверг информацию СМИ о том, что трансфер хавбека Ивана Илича в петербургский клуб находится на грани срыва из-за позиции правительства РФ.
Фото: РИА Новости