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В "Зените" опровергли информацию о срыве трансфера Илича по причине позиции властей

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев опроверг информацию СМИ о том, что трансфер хавбека Ивана Илича в петербургский клуб находится на грани срыва из-за позиции правительства РФ.
Фото: РИА Новости
"Для ответа на этот вопрос [состоится переходи или нет] есть ещё 40 дней. Не соответствует действительности [публикация La Repubblica]. Нет ничего кроме спортивных и финансовых факторов и условий", - заявил Медведев.

Ранее издание Sportal со ссылкой на итальянскую газету La Repubblica сообщило, что переход 23-летнего сербского полузащитника "Торино" Ивана Илича в петербургский "Зенит" находится на грани срыва из-за якобы позиции правительства России.

В прошлом сезоне хавбек провел за туринцев 48 игр, в которых отличился шестью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Илич в составе сборной Сербии выступал на прошедшем в июне-июле чемпионате Европы, на турнире он принял участие в трех матчах и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Источник: РБК

Зенит Торино Иван Илич Российские трансферы
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