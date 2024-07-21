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Губерниев: уровень Глушенкова если не превышает, то вровень с лучшими зенитовскими бразильцами

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил игру новичка петербургского "Зенита" Максима Глушенкова в первых матчах за клуб.
Фото: ФК "Зенит"
"Глушенков настолько в порядке сейчас, что его уровень если не превышает, то вровень с лучшими зенитовскими бразильцами. Причем бразильцами всех времен. Глушенков - хорошее приобретение", - сказал Губерниев.

Этим летом сине-бело-голубые купили у московского "Локомотива" 24-летнего полузащитника Максима Глушенкова. В прошлом сезоне в составе своего бывшего клуба он стал лучшим ассистентом РПЛ с 16-ю голевыми передачами, повторив рекорд экс-зенитовца Халка.

В первых двух матчах за "Зенит" Глушенков забил четыре мяча, в последней игре с "Крыльями Советов" (4:0) новобранец петербуржцев оформил дубль, ещё два гола полузащитник забил в матче за Суперкубок с "Краснодаром" (4:1). Во всех голах поучаствовал бразилец Вендел, отдав на россиянина четыре голевых паса.

Источник: "Спорт-Экспресс"

Максим Глушенков Зенит Дмитрий Губерниев
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