- Матч получился таким, каким и должен быть первый в РПЛ. У нас дебютировали девять игроков в РПЛ, поэтому случился сумбур в начале, потом игра все?таки выровнялась. В целом обе команды старались играть в футбол, было много борьбы. Было достаточно моментов и у тех, и у других ворот, поэтому результат закономерный.
В воскресенье, 21 июля, махачкалинское "Динамо" дебютировало в российской Премьер-лиге. В рамках первого тура команда Хасанби Биджиева встречалась в гостях с подмосковными "Химками". Игра завершилась вничью со счетом 1:1. В первом тайме хозяева поля не забили два одиннадцатиметровых удара, дважды попав в каркас ворот. В следующем туре махачкалинцы сыграют также на выезде, их соперником станет "Краснодар".
Источник: "Матч ТВ"
Биджиев - о игре против "Химок": матч получился таким, каким и должен быть первый в РПЛ
Главный тренер махачкалинского "Динамо" Хасанби Биджиев прокомментировал ничейный результат в 1-м туре РПЛ с "Химками" (1:1).
Фото: "Матч ТВ"