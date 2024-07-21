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Биджиев - о игре против "Химок": матч получился таким, каким и должен быть первый в РПЛ

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Главный тренер махачкалинского "Динамо" Хасанби Биджиев прокомментировал ничейный результат в 1-м туре РПЛ с "Химками" (1:1).
Фото: "Матч ТВ"
- Матч получился таким, каким и должен быть первый в РПЛ. У нас дебютировали девять игроков в РПЛ, поэтому случился сумбур в начале, потом игра все?таки выровнялась. В целом обе команды старались играть в футбол, было много борьбы. Было достаточно моментов и у тех, и у других ворот, поэтому результат закономерный.

В воскресенье, 21 июля, махачкалинское "Динамо" дебютировало в российской Премьер-лиге. В рамках первого тура команда Хасанби Биджиева встречалась в гостях с подмосковными "Химками". Игра завершилась вничью со счетом 1:1. В первом тайме хозяева поля не забили два одиннадцатиметровых удара, дважды попав в каркас ворот. В следующем туре махачкалинцы сыграют также на выезде, их соперником станет "Краснодар".

Источник: "Матч ТВ"

Хасанби Биджиев Динамо Мх Химки
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