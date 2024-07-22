"Вера в первом сезоне и во втором - это разные игроки. Учитывая настроение, в котором он пребывал в последнее время, его уход - не потеря в плане футбола. В финансовом плане - это не тот заработок, который мог бы быть при продаже игрока в "Локомотив", - цитирует Андреева "РБ Спорт".
Лукас Вера перешёл из "Оренбурга" в подмосковные "Химки" этим летом за 1 миллион евро, полузащитник подписал контракт с клубом до лета 2026 года. Аргентинский полузащитник провёл за оренбуржцев во всех турнирах 60 матчей и отметился тремя забитыми мячами и двенадцатью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 3 миллиона евро.
Вчера, 21-го июля, подмосковные "Химки" на своём поле сыграли вничью с махачкалинским "Динамо" в 1-м туре РПЛ (1:1), Лукас Вера провёл на поле 78 минут.
Спортдир "Оренбурга": учитывая настроение, в котором Вера пребывал в последнее время, его уход - не потеря
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался об уходе Лукаса Веры в "Химки".
Фото: ФК "Оренбург"