"Я не люблю говорить о других игроках, думаю только о том, как сделать так, чтобы наша команда улучшалась и играла лучше. Может, пригласить Месси, чтобы остановить "Зенит"? Да, можно попробовать. Сегодня позвоню Месси и приглашу его в "Химки", чтобы помог нам", - цитирует Артигу "РБ Спорт".
Вчера, 21-го июля, подмосковные "Химки" на своём поле сыграли вничью с махачкалинским "Динамо" - 1:1. В следующем туре команда Франка Артиги примет на своём поле московский "Спартак", который уступил на выезде "Оренбургу" в 1-м туре РПЛ со счётом 0:2.
Петербургский "Зенит" одержал выездную победу над самарскими "Крыльями Советов" со счётом 4:0 - забитыми мячами отметились: Максим Глушенков (дубль), Матео Кассьерра и Педро. В летнее трансферное окно команду пополнили: голкипер Евгений Латышонок, защитники Юрий Горшков и Сергей Волков, а также нападающий Максим Глушенков.
Главный тренер "Химок" Артига: как остановить "Зенит"? Позвоню Месси и приглашу его к нам
Главный тренер "Химок" Франк Артига высказался о петербургском "Зените".
Фото: ФК "Химки"