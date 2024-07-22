"Да, "Атлетико Паранаэнсе" действительно отказал ЦСКА в трансфере игрока за 5 миллионов евро", - приводит слова Кьюри Sport24.
Эрик с января 2019 года выступает за бразильский клуб "Атлетико Паранаэнсе". В текущем сезоне полузащитник принял участие в 37 матчах (в среднем, 81 мин. за игру), в которых 3 раза поразил ворота соперника, 1 раз сделал голевую передачу и 5 раз получил жёлтую карточку.
Действующее соглашение между 26-летним игроком и клубом рассчитано до 31 декабря 2026 года. По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 4 млн евро.
ЦСКА отказали продать бразильского футболиста за 5 млн евро
Андре Кьюри, агент полузащитника Эрика, рассказал, что московскому ЦСКА не удалось приобрести его клиента.
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