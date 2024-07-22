"Проблема в том, что "Зенит" не хочет расставаться с Клаудиньо. Они выдвинули требования по условиям трансфера. Мы согласились на эти требования. Тогда "Зенит" просто взял и поднял финансовые требования. Ясно, что они не хотят продавать игрока. В глубине души мы верим в здравый смысл, даже хотя они россияне. Мы хотим пригласить футболиста, который будет делать разницу на поле", - сказал Родольфо Ландим.
Переговоры между клубами по трансферу бразильца длятся уже несколько недель, но прийти к соглашению пока не удалось. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 18 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2027 года. Отметим, что Клаудиньо не был включен в заявку на матч 1-го тура РПЛ с самарскими "Крыльями Советов" (4:0). Председатель правления петербургского клуба Александр Медведев объяснил это тем, что футболиста решили поберечь, у него микротравма.
Клаудиньо выступает за сине-бело-голубых с августа 2021 года. За это время он принял участие в 105 матчах, отличился 20 голами и сделал 26 голевых передач.
Источник: O Globo
Президент "Фламенго" - о трансфере Клаудиньо из "Зенита": мы верим в здравый смысл, даже хотя они россияне
Президент бразильского "Фламенго" Родольфо Ландим прокомментировал ход переговоров с петербургским "Зенитом" по трансферу полузащитника Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"