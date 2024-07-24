"Марио благодарен "Зениту" за то время, которое он провёл в клубе. Теперь будем смотреть варианты, но Фернандес хочет продолжить играть в России", - сказал агент.
Сегодня, 24 июля пресс-служба петербургского клуба объявило об уходе Марио Фернандеса. Стороны пришли к соглашению о завершении сотрудничества. Защитник присоединился к сине-бело-голубым в 2023 году, заключив контракт по схеме "1+1". В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги натурализованный бразилец провел за "Зенит" 12 матчей и не отличился результативными действиями.
Источник: Metaratings
Агент Фернандеса: Марио благодарен "Зениту", он хочет продолжить играть в России
Агент защитника Марио Фернандеса Жорже Машаду высказался о продолжении карьеры своего клиента после ухода из "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"