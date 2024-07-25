- 1:7 от "Балтики" - худший матч в карьере? Да, 100%. Я никогда не проигрывал с таким разгромным счётом, даже в игре FIFA! Сейчас я могу сказать, что это случилось к лучшему, потому что после этого матча наша команда собралась и выиграла пять матчей подряд, - приводит слова Богосаваца Metaratings.ru.
В матче 24 тура РПЛ-2023/2024 грозненский "Ахмат" потерпел разгромное домашнее поражение от калининградской "Балтики" со счётом 1:7, которое стало крупнейшим в истории клуба. После этого бело-зелёные одержали пять побед подряд и финишировали в чемпионате на десятом месте с 35 очками в 30 матчах.
Защитник "Ахмата" Богосавац: так разгромно, как "Балтике", не проигрывал даже в FIFA
Левый защитник "Ахмата" Мирослав Богосавац рассказал о худшем матче в своей карьере против калининградской "Балтики" (1:7).
Фото: Sport24