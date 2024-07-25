По информации источника, турки согласны на сумму не больше 18 миллионов евро. В сообщении утверждается, что Вендел сильно желает покинуть петербургский клуб.
Ранее в СМИ писали, что "Зенит" и "Галатасарай" близки к соглашению о переходе Вендела за сумму в 17 миллионов евро. В прессе также отмечали, что трансфер Вендела зависит от трансфера в "Зенит" сербского полузащитника "Торино" Ивана Илича, переход на данный момент не состоялся.
В прошлом сезоне Вендел провел за сине-бело-голубых 35 матчей, забил четыре гола и сделал десять ассистов. Действующее соглашение с 26-летним бразильцем рассчитано до лета 2027 года, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 20 миллионов евро.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: "Зенит" запрашивает у "Галатасарая" 25 млн евро за полузащитника Вендела
Петербургский "Зенит" запрашивает у "Галатасарая" сумму в 25 миллионов евро за трансфер бразильского полузащитника Вендела.
Фото: ФК "Зенит"