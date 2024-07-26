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Депутат Милонов: если "Зенит" почувствует, что его поддавливают другие команды, тоже не будет на расслабоне

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Депутат Госдумы России Виталий Милонов оценил шансы "Зенита" на чемпионство в РПЛ в сезоне 2024/25.
Фото: РИА Новости
"Я петербуржец и, естественно, за "Зенит", но считаю, что все остальные команды должны ставить амбициозные задачи и не принимать по умолчанию, что "Зенит" станет чемпионом. Нужно держаться за свою игру, улучшать мастерство. Если "Зенит" будет чувствовать, что их поддавливают со всех сторон, то тоже не будут стоять на месте, не будут на расслабоне", - заявил Милонов.

Санкт-петербургский "Зенит" завоевал золотые медали чемпионата России сезона 2023/24. Подопечные Сергея Семака набрали в 30-ти турах 57 очков. В активе ближайших преследователей, "Краснодара" и "Динамо" - по 56 очков. В первом матче нового сезона "Зенит" одержал победу над "Краснодаром" (4:2) в матче за Суперкубок страны.

Чемпионат России 2024/25 стартовал 20-го июля. В первом туре действующие чемпионы страны встречались в Самаре с "Крыльями Советов". Игра завершилась разгромной победой сине-бело-голубых (4:0).

Источник: "РБ Спорт"

Виталий Милонов Зенит
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