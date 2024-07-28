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Колыванов: Соболев, видимо, хочет уйти, а "Спартак" хочет денег побольше

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Российский тренер Игорь Колыванов высказался по поводу ситуации с нападающим "Спартака" Александром Соболевым.
Фото: ФК "Спартак"
"Соболев, видимо, хочет уйти, а клуб хочет денег побольше. Поэтому, наверное, и договориться не могут. И это все добавляет нервозности. Правильно ли, что его отстранили? Не знаю, я не работаю в "Спартаке". Все будет зависеть от результата", - сказал Колыванов.

Напомним, в московском клубе приняли решение отстранить Соболева от тренировок с основной командой. По информации СМИ, к этому решению подтолкнул разговор с главным тренером Деяном Станковичем, в котором футболист признался, что его мысли заняты переходом в петербургский "Зенит", это сказывается на качество игры.

В субботнем матче красно-белых и подмосковных "Химок" Александра не включили в заявку. На позиции центрфорварда с первых минут вышел Манфред Угальде, который пока не смог отличиться голами в РПЛ. В запасе остались новичок команды 32-летний нападающий Виллиан Жозе и российский форвард Павел Мелёшин.

Источник: "Матч ТВ"

Игорь Колыванов Александр Соболев Спартак
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