- У Лаксальта боль в мышцах спины. Мы не сторонники того, чтобы человек играл на уколах. Поэтому мы разгрузили его с игры с "Локомотивом". Посмотрим, сможет ли он принять участие в матче со "Спартаком". Зависит от того, как будет чувствовать спина.
В нынешнем сезоне 31-летний уругваец Диего Лаксальт принял участие в первом туре РПЛ против воронежского "Факела" (3:1), провел на поле 90 минут и не отметился голевыми действиями. Второй тур чемпионата России с "Локомотивом" (3:1) игрок пропустил.
Московское дерби в рамках группового этапа Кубка России между "Динамо" и "Спартаком" состоится в среду, 31 июля. Начало игры в 18:30 по столичному времени.
Источник: "Матч ТВ"
Врач "Динамо" рассказал, сможет ли Лаксальт сыграть в Кубке России против "Спартака"
Главный врач "Динамо" Александр Родионов поделился информацией о готовности полузащитника Диего Лаксальта к стартующему розыгрышу Кубка России.
Фото: "СЭ"