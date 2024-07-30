По информации источника, Кирилл Новиков может сменить на посту главного тренера "Пари НН" Сашу Илича, если руководство клуба решит отправить серба в отставку.
Ранее Кирилл Новиков возглавлял московское "Динамо", а с 2021 года является главным тренером "Нефтехимика". Напомним, что Саша Илич возглавил "Пари НН" в конце прошлого сезона - сербский специалист сменил на этому посту Сергея Юрана. По итогам сезона-2023/2024 нижегородцы заняли 13-е место в турнирной таблице российского чемпионата, одержали победу над тульским "Арсеналом" в стыковых матчах (3:2 - общ.) и сохранили место в Российской Премьер-Лиге.
Источник: "РБ Спорт".
Новиков может сменить Сашу Илича на посту главного тренера "Пари НН"
Кирилл Новиков может возглавить "Пари НН" вместо Саши Илича.
Фото: ФК "Динамо"