"Мы готовим своих воспитанников к игре на высшем уровне, но надо понимать, что это многолетний процесс. Мечта, чтобы на поле в РПЛ вышли 11 дагестанцев? Это правильная мечта, по-человечески её можно понять. "Краснодар" - это гигант, которому не удалось реализовать эту идею. Нам это тем более не под силу", - сказал Гаджиев.
Махачкалинское "Динамо" в прошедшем сезоне заняло второе место в Первой лиге, заработав 61 очков и отстав от чемпиона "Химок" на пять баллов. Команда получила прямую путевку в Российскую Премьер-Лигу, после двух сыгранных туров махачкалинцы набрали два очка. В первом туре "Динамо Мх" сыграло вничью в выездном матче с подмосковными "Химками", во втором туре против "Краснодара" была зафиксирована безголевая ничья.
Источник: Metaratings
Гаджиев: мечта, чтобы на поле в РПЛ вышли 11 дагестанцев, - это правильная мечта
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев высказался подготовке клубом своих воспитанников.
Фото: "Чемпионат"