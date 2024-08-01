"Конечно, чувствуется, что уход Дзюбы - потеря. Он большой мастер, так что его потеря ощущается. Не сказал бы, что Артем - легенда "Локомотива". Он легенда всего российского футбола, а там уже без разницы какого клуба. Дзюба - большой игрок", - заявил Карпукас.
Артем Дзюба покинул московский "Локомотив" летом в статусе свободного агента. Его контракт с "железнодорожниками" истек в конце прошлого сезона. Сейчас 35-летний нападающий продолжает оставаться без клуба. В "Локомотиве" он провел полтора сезона, за которые успел принять участие в 39-ти матчах, забить 12 голов и оформить 9 голевых передач.
Артем Дзюба является воспитанником московского "Спартака". Кроме того, в России он выступал за такие клубы, как "Зенит", "Ростов", "Томь" и "Арсенал" Тула. Единственным иностранным клубом в карьере Дзюбы остается турецкий "Адана Демирспор".
Источник: Sport24.
Карпукас: уход Дзюбы из "Локомотива" - потеря. Он легенда всего российского футбола, а там уже без разницы какого клуба
Опорник "Локомотива" Артем Карпукас высказался об уходе из клуба нападающего Артема Дзюбы.
Фото: "Чемпионат"