"Он не спартаковец, вот и все. Ему не стоит играть за "Спартак". И прошу вас, не жалейте о нем. Если он не считает честью играть за «Спартак», скатертью дорога, все!" - цитирует Симоняна "СЭ".
Нападающий Александр Соболев был отстранен от тренировок с основной командой "Спартака". Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны санкт-петербургского "Зенита". По данным СМИ, игрок согласовал с сине-бело-голубыми условия личного контракта до лета 2028-го года.
Александр Соболев, если верить инсайдам, настаивает на осуществлении сделки. Переговоры между клубами, однако, зашли в тупик из-за разногласий по поводу суммы возможного трансфера.
Никита Симонян: Соболев не спартаковец, прошу вас, не жалейте о нем. Скатертью дорога!
Экс-футболист "Спартака" Никита Симонян прокомментировал слухи о желании форварда красно-белых Александра Соболева перейти в "Зенит".
Фото: официальный сайт РФС