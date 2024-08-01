"Это домыслы журналистов. Нет у нас какого?то давления, только полное понимание, что такая ситуация может быть", - цитирует слова Осинькина "Матч ТВ".
Напомним, что "Крылья Советов" начали этот сезон с 3 поражений подряд. В Российской Премьер-Лиге они уступили дома "Зениту" (0:4) и "Ростову" (1:3), а в Кубке России в гостевой встрече проиграли махачкалинскому "Динамо" (0:1).
Следующий матч самарская команда проведет против "Спартака" на "Лукойл-Арене". Встреча состоится 5 августа и стартует в 20:00 по московскому времени.
Осинькин высказался по поводу своей возможной отставки из "Крыльев Советов"
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин высказался по поводу своей возможной отставки из самарского клуба.
Фото: ФК "Крылья Советов"