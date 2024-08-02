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Игрок "Спартака" Зиньковский: постоянное общение с Станковичем присутствует. Все стараются выполнять указания тренера

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Крайний нападающий "Спартака" Антон Зиньковский рассказал о взаимодействии с главным тренером красно-белых Деяном Станковичем.
Фото: ФК "Спартак"
"Постоянное общение с Станковичем присутствует. Получилось так, что в матче с "Химками" удалось пообщаться во время игры - на какие-то свои моменты об игре. Все общаются, нормальная рабочая атмосфера. Все стараются выполнять указания тренера. Тренируемся, работаем и привыкаем к требованиям", - сказал Зиньковский.

Деян Станкович возглавил московский клуб в межсезонье, 21 июня серб провел первую тренировку с командой. В первом туре Российской Премьер-Лиги красно-белые потерпели поражение от "Оренбурга" (0:2). В следующем матче спартаковцы реабилитировались с подмосковными "Химками", одержав победу со счетом 3:1. В недавней кубковой игре "Спартак" переиграл в московском дерби "Динамо" (3:0).

Источник: "Чемпионат"

Антон Зиньковский Спартак
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