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Вингер "Ференцвароша" Маркиньос прибыл в Москву для завершения перехода в "Спартак"

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Бразильский вингер Маркиньос близок к заключению контракта с московским "Спартаком".
Фото: Imago
"Маркиньос в Москве, он сам мне об этом сказал. Думаю, что он подпишет контракт со "Спартаком", - сообщил венгерский журналист Бенефито Бензе.

Ранее сообщалось, что московский "Спартак" предложил футболисту венгерского "Ференцвароша" контракт с окладом 1.2 миллиона евро в год. Сама сделка оценивается в 5 миллионов евро. По данным СМИ, ранее на игрока претендовал московский "Локомотив" и в какой-то момент даже опережал "Спартак" в борьбе за подпись Маркиньоса.

В последствии, однако, игрок сделал выбор в пользу "Спартака". Ранее Маркиньос выступал за болгарский "Ботев", а также бразильские "Атлетико Минейро" и "Шапекоэнсе".

Источник: "СЭ"

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