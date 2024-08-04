Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
ЦСКА
15:30
ОренбургНе начат
Факел
17:30
КраснодарНе начат
Ахмат
20:30
ЛокомотивНе начат
Динамо Мх
20:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Шинник
17:30
СочиНе начат
Нефтехимик
18:00
РоторНе начат
Родина
20:00
КАМАЗНе начат

Малафеев: бодрый старт "Зенита" в чемпионате впечатляет, но не сильно удивляет

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев высказался об игре петербуржцев на старте сезона.
Фото: ФК "Зенит"
"Да, можно сказать, что такой бодрый старт "Зенита" в чемпионате впечатляет, но не сильно удивляет. "Зенит: - это команда, которая традиционно хорошо подготовлена к сезону и обладает сильным составом", - цитирует Малафеева "Матч ТВ".

Вчера, 3-го августа, петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над "Ростовом" в 3-м туре РПЛ со счетом 5:0. В 1-м туре команда Сергея Семака на выезде разгромила самарские "Крылья Советов" (4:0), а во 2-м туре - казанский "Рубин" (4:0). Напомним, что сине-бело-голубые стали обладателями Суперкубка России - петербуржцы выиграли у "Краснодара" со счетом 4:2.

В летнее трансферное окно "Зенит" приобрел голкипера Евгения Латышонка из "Балтики", защитника Сергея Волкова из "Краснодара" и Юрия Горшкова из "Крыльев Советов", а также нападающего Максима Глушенкова из "Локомотива".

Зенит Вячеслав Малафеев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится