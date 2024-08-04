"Да, можно сказать, что такой бодрый старт "Зенита" в чемпионате впечатляет, но не сильно удивляет. "Зенит: - это команда, которая традиционно хорошо подготовлена к сезону и обладает сильным составом", - цитирует Малафеева "Матч ТВ".
Вчера, 3-го августа, петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над "Ростовом" в 3-м туре РПЛ со счетом 5:0. В 1-м туре команда Сергея Семака на выезде разгромила самарские "Крылья Советов" (4:0), а во 2-м туре - казанский "Рубин" (4:0). Напомним, что сине-бело-голубые стали обладателями Суперкубка России - петербуржцы выиграли у "Краснодара" со счетом 4:2.
В летнее трансферное окно "Зенит" приобрел голкипера Евгения Латышонка из "Балтики", защитника Сергея Волкова из "Краснодара" и Юрия Горшкова из "Крыльев Советов", а также нападающего Максима Глушенкова из "Локомотива".
Малафеев: бодрый старт "Зенита" в чемпионате впечатляет, но не сильно удивляет
Бывший голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев высказался об игре петербуржцев на старте сезона.
Фото: ФК "Зенит"