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Губерниев: Глушенков является лучшим бразильцем в российском чемпионате

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о нападающем "Зенита" Максиме Глушенкове.
Фото: ФК "Зенит"
"Максим Глушенков является лучшим бразильцем в российском чемпионате сейчас. Этим всё сказано, он в полном порядке. Мы все испытываем радость от того, что наш футболист может так здорово играть и забивать в Российской Федерации", - цитирует Губерниева "Матч ТВ".

В прошлом сезоне Максим Глушенков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 38 матчей и отметился 8-ю забитыми мячами и 18-ю результативными передачами. Этим летом нападающий перешел в петербургский "Зенит" за 6,5 миллионов евро. Форвард провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 5 матчей и записал на свой счет 8 забитых голов и 1 голевую передачу.

Вчера, 3-го августа, команда Сергея Семака одержала победу над "Ростовом" со счетом 5:0, забитыми мячами отметились: Педро, Кассьерра и Глушенков (хет-трик).

Дмитрий Губерниев Максим Глушенков Зенит
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