"Максим Глушенков является лучшим бразильцем в российском чемпионате сейчас. Этим всё сказано, он в полном порядке. Мы все испытываем радость от того, что наш футболист может так здорово играть и забивать в Российской Федерации", - цитирует Губерниева "Матч ТВ".
В прошлом сезоне Максим Глушенков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 38 матчей и отметился 8-ю забитыми мячами и 18-ю результативными передачами. Этим летом нападающий перешел в петербургский "Зенит" за 6,5 миллионов евро. Форвард провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 5 матчей и записал на свой счет 8 забитых голов и 1 голевую передачу.
Вчера, 3-го августа, команда Сергея Семака одержала победу над "Ростовом" со счетом 5:0, забитыми мячами отметились: Педро, Кассьерра и Глушенков (хет-трик).
Губерниев: Глушенков является лучшим бразильцем в российском чемпионате
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о нападающем "Зенита" Максиме Глушенкове.
Фото: ФК "Зенит"