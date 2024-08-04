"Это изменения. Футболисты должны быть всегда готовы к такому. Мы профессионалы. Сейчас у нас есть хорошая группа молодых и перспективных футболистов. Самое важное – иметь здоровый коллектив. То, что произошло, уже в прошлом", - цитирует Медину Metaratings.
Центральный защитник Георгий Джикия покинул московский "Спартак" на правах свободного агента по окончании прошлого сезона - Джикия провел за красно-белых в сезоне-2023/2024 12 матчей и не отметился результативными действиями.
Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" может приобрести нападающего московского "Спартака" Александра Соболева за 10-12 миллионов евро. Спортивный директор клуба Томаш Амарал объявил, что форвард отстранен от работы с основной командой.
Медина рассказал, как на "Спартак" повлияло отсутствие Соболева и Джикии
Полузащитник "Спартака" Хесус Медина высказался об отсутствии Александра Соболева и Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"