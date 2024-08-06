"Мы знаем, что Квинси постоянно поддерживает нас. И в группе пишет теплые слова. Увидел, что он смотрел нашу игру. Не удивлен, на самом деле". - цитирует Чернова "СЭ".
"Спартак" одержал уверенную победу над "Крыльями Советов" (3:0) в 3-м туре РПЛ. Экс-форвард красно-белых Квинси Промес принимал участие в тренировочном сборе "Спартака" в ОАЭ минувшей зимой. Присоединиться к команде в Москве, однако, у него не вышло. Промес был задержан в аэропорту Дубая, а сейчас ожидает экстрадиции в Нидерланды.
Напомним, на родине футболист обвиняется в контрабанде наркотиков и нападении на родственника с ножом. Контракт Промеса со "Спартаком" подошел к концу 1-го июля 2024-го года.
Чернов: Промес смотрел игру "Спартака" с "Крыльями Советов" и поддерживал нас
Защитник "Спартака" Никита Чернов рассказал о поддержке команды со стороны нидерландского форварда Квинси Промеса, который ранее играл за красно-белых.
Фото: "Матч ТВ"