"Поведение Федотова закроет перед ним дверь в топ-клубы России? Еще как закроет! Что он, мало получал в ЦСКА? При его квалификации вполне достаточно. Какая может быть обида? 200 тысяч он захотел. 200 миллионов? С ума сойти можно! Это надо же иметь такую наглость. Занял бы призовое место - ради бога, ему бы еще дополнительно выплатили. А раз заняли шестое место, куда это годится для армейской команды? Правильно сделали, что расторгли контракт. Наверняка там все было предусмотрено", - заявил Пономарев.
Бывший главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов подал иск на "армейцев" в палату по разрешению споров РФС из-за расторжения контракта. По данным СМИ, специалист требует от бывшего клуба 200 миллионов рублей в качестве компенсации. Заседание РФС состоялось сегодня, 6-го августа. По его итогам стало известно, что иск Федотова к ЦСКА был отклонен. Адвокат тренера Михаил Прокопец заявил, что собирается обжаловать это решение в спортивном арбитражном суде CAS.
ЦСКА под управлением Владимира Федотова завершил прошлый сезон на 6-м месте в турнирной таблице. По словам директора по коммуникациям "армейцев" Кирилла Брейдо, в контракте Федотова с клубом была прописана сумма отступных на случай расторжения договора, которая зависела от места в турнирной таблице. В случае, если ЦСКА завершает сезон на 6-м месте и ниже, ЦСКА мог расторгнуть контракт без выплаты компенсации.
Источник: "РБ Спорт"
Пономарев - об иске Федотова к ЦСКА: с ума сойти можно! Такое поведение закроет перед ним двери в топ-клубы РПЛ
Экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев высказался о бывшем главном тренере ЦСКА Владимире Федотове, который подал иск на бывший клуб из-за невыплаты компенсации за расторжение контракта.
Фото: Global Look Press