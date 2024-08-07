"Чувствуется, что "Спартак" ещё не определился до конца, но у Станковича интересное видение игры. У Станковича было не очень много времени, чтобы определиться со своей игрой, но видно, что "Спартак" при нем играет в умный футбол", – приводит солва Мирзояна Metaratings.ru.
Деян Станкович возглавил московский "Спартак" перед началом сезона-2024/25. В первых четырёх играх красно-белые одержали три победы (над "Химками" 3:1, над "Динамо" 3:0, над "Крыльями Советов" 3:0) и проиграли один раз ("Оренбургу" 0:2). 11 августа московский клуб на своём поле в 4-м туре чемпионата России примет грозненский "Ахмат".
Мирзоян: "Спартак" ещё не определился до конца, но играет в умный футбол
Бывший футболист московского "Спартака" Александр Мирзоян дал оценку первым матчам красно-белых в новом сезоне под руководством Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"