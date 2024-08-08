- По схеме пока никаких изменений нет. Игра в обороне стала лучше. Думаю, команда ещё усилится. В команду должны приехать опорник и центральный нападающий. В этом сезоне ЦСКА будет претендовать на тройку, "армейцы" - крепкая команда. Да, Чалов ушёл, но Мусаев тоже хорошо выглядит на острие, - приводит слова Бурлака Metaratings.ru.
Московский ЦСКА начал сезон-2024/2025 под руководством нового главного тренера - серба Марко Николича. В трёх стартовых матчах Российской премьер-лиги красно-синие набрали 7 очков и занимают в турнирной таблице чемпионата третье место. После выездной ничьей с "Ростовом" (0:0) "армейцы" одержали две крупные победы - над "Пари Нижним Новгородом" в гостях (3:0) и над "Оренбургом" на своём поле (5:1).
Бурлак: в этом сезоне ЦСКА будет претендовать на тройку, крепкая команда
Экс-защитник "Локомотива" и "Крыльев Советов" Тарас Бурлак прокомментировал старт нового сезона для московского ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА