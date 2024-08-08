"РПЛ и МЛС очень похожи друг на друга. Отмечу, что российская лига более физическая, тут нужна лучше подготовка. Поэтому нужно всегда готовиться, чтобы двигаться вперёд", - сказал Барко.
Эсекьель Барко присоединился к "Спартаку" этим летом, перейдя из "Ривер Плейта". До этого аргентинец выступал за американский клуб "Атланта Юнайтед" в чемпионате США. Барко в своем дебютном матче за красно-белых забил гол прямым ударом со штрафного в 3-м туре РПЛ против подмосковных "Химок" (3:1). В активе креативного полузащитника также две голевые передачи.
Источник: "РБ Спорт"
Новичок "Спартака" Барко: РПЛ и МЛС очень похожи друг на друга. Российская лига более физически развитая
Аргентинский полузащитник московского "Спартака" Эсекьель Барко сравнил чемпионаты США и России.
Фото: ФК "Спартак"