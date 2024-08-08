"Конечно, центральным матчем станет игра "Зенита" и "Динамо". Это лакмусовая бумажка. Мы сможем увидеть настоящий уровень этих команд и поймём реальный уровень РПЛ. Бесполезно рассуждать, у кого больше шансов. Обе команды на ходу, не допустили поражений. Плюс чемпионат только стартовал", – сказал Губерниев.
Встреча петербургского "Зенита" и московского "Динамо" пройдёт 10 августа на домашнем стадионе зенитовцев "Газпром Арена". Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. После трёх туров сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице, набрав 9 очков, при этом имея разницу забитых и пропущенных мячей 13:0. Динамовцы также одержали три победы на старте чемпионата и располагаются на втором месте. Напомним, в прошлом сезоне "Динамо" и "Зенит" были главными конкурентами в борьбе за чемпионский титул. К заключительному 30-му туру бело-голубые набрали на два очка больше, чем клуб из Санкт-Петербурга, но в итоге золотые медали достались команде Сергея Семака.
Источник: Metaratings
Губерниев: по матчу "Зенита" и "Динамо" мы поймём реальный уровень РПЛ
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча 4-го тура между "Зенитом" и "Динамо".
Фото: РИА Новости