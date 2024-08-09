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Деменко: Станкович очень мудро поступил в ситуации с Соболевым

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Экс-игрок "Спартака" и "Зенита" Максим Деменко высказался по поводу отстранения нападающего Александра Соболева от тренировок с основой "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
"Безусловно, Соболев и его агенты виноваты в сложившейся ситуации. У него проблемы в отношениях с руководством команды, а ещё "Зенит" что-то пообещал", - цитирует Деменко "Чемпионат".

Также бывший хавбек "Зенита" отметил, что от Соболева надо избавляться, чтобы не нарушать микроклимат внутри коллектива. Кроме того, Деменко отметил мудрость и опытность Деяна Станковича в данной ситуации.

Напомним, что недавно у форварда красно-белых произошел конфликт с руководством клуба из-за желания перейти в стан "Зенита". Нападающий был отстранен от тренировок с основной командой.

Спартак Максим Деменко Александр Соболев Деян Станкович
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