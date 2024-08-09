"Безусловно, Соболев и его агенты виноваты в сложившейся ситуации. У него проблемы в отношениях с руководством команды, а ещё "Зенит" что-то пообещал", - цитирует Деменко "Чемпионат".
Также бывший хавбек "Зенита" отметил, что от Соболева надо избавляться, чтобы не нарушать микроклимат внутри коллектива. Кроме того, Деменко отметил мудрость и опытность Деяна Станковича в данной ситуации.
Напомним, что недавно у форварда красно-белых произошел конфликт с руководством клуба из-за желания перейти в стан "Зенита". Нападающий был отстранен от тренировок с основной командой.
Деменко: Станкович очень мудро поступил в ситуации с Соболевым
Экс-игрок "Спартака" и "Зенита" Максим Деменко высказался по поводу отстранения нападающего Александра Соболева от тренировок с основой "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"