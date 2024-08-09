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Бояринцев оценил шансы Глушенкова пополнить состав европейского топ-клуба

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Экс-игрок московских "Спартака" Денис Бояринцев дал оценку игре Максима Глушенкова в "Зените" и его шансах уехать в Европу.
Фото: ФК "Зенит"
"Максим хорошо показал себя в "Локомотиве", но после перехода в "Зенит" его игра стала ещё ярче. Безусловно, у него появились более классные партнеры. Кажется Глушенков даже начал затмевать бразильских легионеров. Если он не снизит набранного темпа, то вполне может оказаться в качественном европейском клубе", - цитирует Бояринцева "Чемпионат".

Напомним, что петербургский клуб в межсезонье приобрёл Глушенкова у московского "Локомотива" за 6,3 миллиона евро.
Новый полузащитник сине-бело-голубых не уходит с поля без гола. Всего на его счету уже 8 голов в 5-ти матчах за новую команду. После 3-х сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 9-ю очками в своем активе.

В 4-м туре Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые примут на своем поле московское "Динамо". Встреча состоится завтра, 10-го августа, в 17:30 по московскому времени.

Денис Бояринцев Зенит Максим Глушенков
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